Разгон митинга в оккупированном Херсоне: количество пострадавших мирных жителей возросло до четырех — видео 27 апреля, 15:51 Цей матеріал також доступний українською По факту разгона митинга Офис генпрокурора начал уголовное дело (Фото:Оперативний ЗСУ/t.me)

В среду, 27 апреля, во временно оккупированном РФ Херсоне прошел массовый митинг, участники которого подверглись жестокому разгону со стороны российских военных.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора, против мирных жителей были использованы газовые и светошумовые гранаты, в результате чего серьезно пострадали, по меньшей мере, четыре человека.

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«Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападение на гражданское население и гражданские объекты», — подчеркнули в ведомстве.

По факту очередного военного преступления РФ начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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