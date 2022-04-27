Разгон митинга в оккупированном Херсоне: количество пострадавших мирных жителей возросло до четырех — видео

27 апреля, 15:51
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По факту разгона митинга Офис генпрокурора начал уголовное дело (Фото:Оперативний ЗСУ/t.me)

По факту разгона митинга Офис генпрокурора начал уголовное дело (Фото:Оперативний ЗСУ/t.me)

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В среду, 27 апреля, во временно оккупированном РФ Херсоне прошел массовый митинг, участники которого подверглись жестокому разгону со стороны российских военных.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора, против мирных жителей были использованы газовые и светошумовые гранаты, в результате чего серьезно пострадали, по меньшей мере, четыре человека.

Видео дня
https://twitter.com/buch10_04/status/1519252043579416576
https://twitter.com/buch10_04/status/1519256564128960513

«Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападение на гражданское население и гражданские объекты», — подчеркнули в ведомстве.

https://www.youtube.com/embed/Xgy3PZFYcxE

По факту очередного военного преступления РФ начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Митинг Херсон Российские военные Разгон Война России против Украины

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