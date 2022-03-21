Изюм, Донецк и Бровары. Войска РФ пытаются сосредоточить силы, чтобы возобновить наступление на отдельных направлениях — Генштаб 21 марта, 14:20 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На отдельных направлениях российские оккупанты сосредотачивают силы и средства для восстановления попытки осуществления наступательных действий в ходе войны России против Украины.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

При попытке осуществления наступления в направлении Броваров войска РФ понесли значительные потери и были остановлены. Сейчас российские оккупанты предпринимают попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей, говорится в сообщении.

Видео дня

Также оккупанты продолжают прилагать значительные усилия по установлению контроля над городом Изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов.

На Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и производит огневые налеты по всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону позиций украинских войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.

Кроме того, сообщается, что в Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокировку города Сумы. Имеющимися силами пытается блокировать город Харьков, оказывает огневое влияние по оборонным рубежам и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева.

В направлении Чернигова враг наступательных действий не проводил. Продолжил коварно обстреливать позиции подразделений ВСУ и густонаселенные районы города.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.