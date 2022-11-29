Россия может использовать больше ракет для нового массированного удара, ВСУ готовы — Воздушные силы 29 ноября, 16:26 Оккупанты наносят удары по Украине ракетами типа Калибр, Х-101 и Х-555 (Фото:Воздушное командование Восток)

Войска РФ могут попытаться нарастить количество ракет для потенциального массированного удара по территории Украины. Воздушные силы готовы отражать новые российские атаки.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос ведущего, может ли Россия попытаться использовать больше ракет для массированного обстрела территории Украины, Игнат сказал: «Пытается, безусловно».

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При этом он отметил, что оккупанты наносят удары по Украине ракетами типа Калибр, Х-101 и Х-555, которых у россиян, по данным Игната, у РФ не осталось в большом количестве.

Спикер подчеркнул, что «Воздушные силы готовы их отбивать», даже если речь будет идти о нескольких сотнях российских ракет.

«Знаем, что, по данным разведки, добавились в Энгельсе самолетов, где-то добавилось кораблей. Может быть большее количество этих ракет. Безусловно реакция будет», — заверил он.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая. Украинские военные также предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.