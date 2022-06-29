Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск и собирают личные данные украинцев на захваченных территориях — Генштаб

29 июня, 19:35
На Бахмутском направлении оккупанты пытались наступать в районе населенного пункта Спорное, но успеха не имели (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

На Бахмутском направлении оккупанты пытались наступать в районе населенного пункта Спорное, но успеха не имели (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Войска РФ пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль автодорогу Лисичанск-Бахмут. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба за 29 июня:

  • На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Харьков и другие населенные пунктв: Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка.
  • На Славянском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Довгенькое. Также войска РФ нанесли авиаудару вблизи Гусаровки.
  • На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут.
  • На Бахмутском направлении оккупанты пытались наступать в районе населенного пункта Спорное, но успеха не имели.
  • На временно занятой территории Украины оккупанты собирают личную информацию местных жителей, проводят принудительную паспортизацию и запрещают выезд населения на территорию, подконтрольную украинским властям.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/351275213852230
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 450 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении. Также оккупанты лишились более 10 тысяч единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/wEuaWElQdK8
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Генштаб Лисичанск Войска РФ

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