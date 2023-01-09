Попытка штурма РФ Соледара: противник понес потери и отступил — Сырский

9 января, 12:55
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В район Соледара были переброшены дополнительные силы ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ)

В район Соледара были переброшены дополнительные силы ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты предприняли попытку взять Соледар штурмом, однако из-за понесенных в ходе этого потерь были вынуждены отступить.

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Об этом в понедельник, 9 января, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам противник бросил на захват города самые боеспособные подразделения.

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«Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре», — цитирует Сырского Military Media Center.

Накануне вечером президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне атаки российских оккупантов в районе Соледара туда были переброшены дополнительные силы.

https://www.youtube.com/embed/UUz36S51bcQ
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Соледар Александр Сырский Война России против Украины

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