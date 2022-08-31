РФ прячет свои склады в Крыму на свинофермах и запрещает местным сообщать о взрывах

31 августа, 11:10
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За последнее время на территории Крыма было зафиксировано более 40 взрывов на объектах ВС РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

За последнее время на территории Крыма было зафиксировано более 40 взрывов на объектах ВС РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

На фоне целого ряда взрывов на стратегических объектах ВС РФ во временно оккупированном Крыму российские военные пытаются прятать свои склады от украинской разведки.

Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

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«Оккупанты начали размещать свои военные склады и склады оружия на складах с углем или свинофермах. Это делают, чтобы ВСУ не располагали информацией о местах хранения оружия», — пояснил он в эфире Эспрессо.

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По словам Бариева, за последнее время на территории полуострова было зафиксировано более 40 взрывов на складах, нефтебазах и аэродромах российских захватчиков.

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«В Крыму повышается протестный потенциал. Многие проукраинские граждане поддерживают „бавовну“, которая проводится в Крыму, и, по нашим подсчетам, 43 „бавовны“ было в Крыму в разных городах», — отметил политик.

Он также добавил, что оккупационная администрация запрещает местным жителям сообщать о пожарах и взрывах на военных объектах.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к ним, призвав держаться подальше от складов и баз российской армии, поскольку они и далее будут уничтожаться украинскими военными.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Эскендер Бариев Война России против Украины склад с боеприпасами

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