Силы обороны Украины зачистили Сосновку, Новоселовку, Январское и Хорошее в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом в субботу, 4 октября, сообщил аналитический проект DeepState .

В то же время, по данным проекта, оккупанты продвинулись в селе Сосновка на Днепропетровщине.

Инфографика: DeepState

Ранее DeepState сообщал, что российские войска на Днепропетровщине несут ощутимые потери в живой силе. Украинские подразделения провели успешные штурмовые действия и зачистили ряд населенных пунктов.

По информации DeepState, в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225-го ОШП освободили от оккупантов сразу три села, еще одно — под контролем 141-й отдельной механизированной бригады. Зачищенные позиции переданы другим механизированным подразделениям, сейчас продолжаются мероприятия по стабилизации.

В то же время российские войска пытаются возобновить штурмовые действия в районах Новоселовки и Январского, однако Силы обороны сдерживают противника. Южнее этих населенных пунктов врагу удалось осуществить прорыв, однако ВСУ ведут контратаки, чтобы оттеснить оккупантов от подступов к Орестополю.