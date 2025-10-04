Силы обороны зачистили четыре села в Днепропетровской области: оккупанты продвинулись возле Сосновки — DeepState

4 октября, 17:54
Поделиться:
Силы обороны зачистили Сосновку, Новоселовку, Январское и Хорошее (Фото: REUTERS/Stringer)

Силы обороны зачистили Сосновку, Новоселовку, Январское и Хорошее (Фото: REUTERS/Stringer)

Силы обороны Украины зачистили Сосновку, Новоселовку, Январское и Хорошее в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом в субботу, 4 октября, сообщил аналитический проект DeepState.

В то же время, по данным проекта, оккупанты продвинулись в селе Сосновка на Днепропетровщине.

Инфографика: DeepState
Инфографика: DeepState
Инфографика: DeepState
Инфографика: DeepState
Инфографика: DeepState

Ранее DeepState сообщал, что российские войска на Днепропетровщине несут ощутимые потери в живой силе. Украинские подразделения провели успешные штурмовые действия и зачистили ряд населенных пунктов.

Реклама

Читайте также:
Российские оккупанты продвинулись на трех направлениях фронта — карты DeepState

По информации DeepState, в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225-го ОШП освободили от оккупантов сразу три села, еще одно — под контролем 141-й отдельной механизированной бригады. Зачищенные позиции переданы другим механизированным подразделениям, сейчас продолжаются мероприятия по стабилизации.

В то же время российские войска пытаются возобновить штурмовые действия в районах Новоселовки и Январского, однако Силы обороны сдерживают противника. Южнее этих населенных пунктов врагу удалось осуществить прорыв, однако ВСУ ведут контратаки, чтобы оттеснить оккупантов от подступов к Орестополю.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Днепропетровская область Deep State Война России против Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies