Разрушения на улицах Покровска, 25 марта 2025 года (Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Российские оккупационные войска продвинулись в Покровске Донецкой области , а также вблизи сел Каменка Харьковской области и Новогригоровка Запорожской области.

Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили аналитики проекта DeepState, обновив карту боевых действий.

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

Каменка — это село в Двуричанском поселковой общине Купянского района Харьковской области, село Новогригоровка расположено в Гуляйпольской городской общине Пологовского района Запорожской области.

Реклама

31 октября ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что спецподразделения и авиация Главного управления разведки Министерства обороны Украины начали сложную десантную операцию в Покровске. Штурмовики разведки вошли в районы города, которые российские генералы уже объявляли «захваченными».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город. Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября,