«Вообще не понимает, как управлять городом». Оккупанты привезли в Северодонецк гауляйтера с девятью классами образования — Гайдай

30 июня, 23:05
В городе много тел погибших, которые остаются на улицах (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В городе много тел погибших, которые остаются на улицах (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты поставили во главе Северодонецка гауляйтера, у которого девять классов образования.

«Россияне привезли в Северодонецке руководителя, у которого девять классов образования. Человек вообще не понимает, как управлять городом», — сообщил глава ОВА в Telegram.

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Гайдай заявил, что оккупанты не смогут восстановить инфраструктуру города, которую они уничтожили ранее. Также, по его словам, в городе очень много тел погибших, которые остаются на улицах.

«Людям, которые планируют выехать, я бы советовал выезжать. Пусть даже через Россию, через Грузию, но выезжать. Потому что там (в Северодонецке-ред) ничего толкового уже не будет», — отметил он.

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Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк говорил, что в городе остаются 7−8 тысяч жителей, гуманитарная ситуация критическая. По словам Гайдая, российские военные разрушили Северодонецк на 90%.

Утром 24 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.

Стрюк говорил, что защитники Украины отошли на более подготовленные позиции.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Северодонецк Войска РФ Луганская ОГА Сергей Гайдай

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