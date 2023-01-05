В Минобороны Украины рассказали о новых методах давления российских оккупантов на жителей захваченных территорий 5 января, 16:02 Оккупанты обстреливают частные дома мирных жителей, принуждая их к эвакуации (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усилили давление на мирное население захваченных РФ территорий Украины, принуждая их к эвакуации преступными методами и раздавая российские паспорта.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram.

По его словам, чтобы принудить местное население к эвакуации вглубь России войска РФ обстреливают частные дома и дачные поселки в окрестностях городов вблизи линии фронта.

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Также оккупанты провели перепись местного населения для выявления наличия родственников на территории России. После этого они составляют правила принудительной эвакуации. Жители, у которых отсутствуют родственники, будут отправляться в так называемые «центры беженцев».

Также на захваченных территория Украины проводится насильственная паспортизация.

Оккупанты уже объявили, что с начала 2023 года получение услуг или осуществление любых операций в так называемых «государственных учреждениях» будет возможно только при наличии паспорта гражданина России.

РФ проводит принудительную паспортизацию на захваченных с 24 февраля территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Оккупанты заставляют людей принимать российское гражданство, запугивая отсутствием выплат.

В 2019 году РФ также начала незаконно выдавать российские паспорта на тех территориях Донецкой и Луганской области, которые были захвачены с 2014 года.

