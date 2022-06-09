«У врагов сейчас ротация». Войска РФ пригнали в Запорожскую область 80 старых танков — глава ОВА

9 июня, 19:02
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Глава ОВА добавил, что никто не понимает, где танки будут использованы (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Глава ОВА добавил, что никто не понимает, где танки будут использованы (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты пригнали в Запорожскую область 80 старых танков, сообщил глава ОВА Александр Старух.

«Расслабляться нет времени. У врагов сейчас ротация, за последний месяц доставили около 80 старых танков», — цитирует Старуха Запорожская ОВА в Telegram.

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Глава ОВА добавил, что никто не понимает, где танки будут использованы, а часть из них задействовали в создании обороны.

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«После перегруппировки могут обостриться боевые действия», — предупредил Старух.

Ранее американский Институт изучения войны сообщил, что российские оккупанты перебросили в Запорожскую область 30 танков Т-62 для усиления трассы Т0812, которая проходит через Орехов и Луговое.

Танк Т-62 был принят на вооружение советскими вооруженными силами еще в 1962 году. К концу 2012 года в российской армии хранилось более 900 таких танков. Часть из них она позже использовала для войны в Сирии и на Донбассе.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Войска РФ

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