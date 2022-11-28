«Имеем дело с настоящими террористами». Российские оккупанты повредили насосную станцию, которая должна была подавать воду в Николаев 28 ноября, 17:47 Оккупанты повредили насосную станцию (Фото:t.me/senkevichonline)

В понедельник, 28 ноября российские оккупанты во время ракетных обстрелов повредили насосную станцию МКП Николаевводоканал, расположенную в Херсонской области.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

«Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана. Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого, оперативно, буквально через неделю, отремонтировали водопровод», — написал он.

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Мэр добавил, что «мы имеем дело с настоящими террористами, которые бессильны против наших военных, а потому воюют с мирным населением».

«Что дальше? Продолжаем ремонтировать сети, которые уничтожает соленая вода. Как только разрешит ситуация безопасности, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду», — написал он.

Расследование BBC установило, что российские оккупанты в апреле 2022 года специально разрушили водопровод, через который получал питьевую воду Николаев, чем нарушили международное гуманитарное право.

Спутниковые снимки показывают, что по трубопроводу нанесли удар в наиболее уязвимом месте — там, где он выходит на поверхность.