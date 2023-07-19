Российские войска попытались восстановить утраченное положение в Донецкой и Запорожской областях, но безрезультатно — Генштаб ВСУ 19 июля, 07:42 За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений (Фото:REUTERS/Stringer)

Россияне предприняли неудачные попытки восстановить утраченное положение в Донецкой и Запорожской областях, сообщил Генштаб ВСУ в среду, 19 июля.

Враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки состоялось более 20 боевых столкновений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Середина-Буда, Поповка, Искрисковщина, Волфино, Степное Сумской области и Казачья Лопань, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Синьковка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Лиман, Берестовое и Роздоловка в Донецкой области.



На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Ступочки, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Керамик, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Максимильяновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в районах Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области противник совершил неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары возле Великой Новоселки, Макаровки и Ровнополя. Осуществил обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Враг нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Лобково, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь Днепропетровской области; Бургунка, Херсон Садовое, Береговое и Великанское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.