ВС РФ хотели сбить украинскую воздушную цель, но попали ракетой по собственным позициям — видео
Ракета ударила в то же место, с которого была выпущена (Фото:Скриншот видео SergyGus/Twitter)
Российские захватчики пыталась сбить украинскую воздушную цель, но попали ракетой по собственным позициям.
Соответствующее видео из временно оккупированного РФ Алчевска Луганской области было обнародовано в соцсетях в пятницу, 24 июня.
На нем видно, как российская ЗРК выпускает несколько ракет, одна из которых неожиданно разворачивается в воздухе и врезается в землю, после чего происходит мощный взрыв.
Информации о потерях российских войск в результате неудачного пуска пока не поступало.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.