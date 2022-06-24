ВС РФ хотели сбить украинскую воздушную цель, но попали ракетой по собственным позициям — видео 24 июня, 09:53 Цей матеріал також доступний українською Ракета ударила в то же место, с которого была выпущена (Фото:Скриншот видео SergyGus/Twitter)

Российские захватчики пыталась сбить украинскую воздушную цель, но попали ракетой по собственным позициям.

Соответствующее видео из временно оккупированного РФ Алчевска Луганской области было обнародовано в соцсетях в пятницу, 24 июня.

На нем видно, как российская ЗРК выпускает несколько ракет, одна из которых неожиданно разворачивается в воздухе и врезается в землю, после чего происходит мощный взрыв.

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Информации о потерях российских войск в результате неудачного пуска пока не поступало.

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