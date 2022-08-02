Из-за страха перед HIMARS: ВС РФ подорвали собственный поезд, пытаясь укрыть его дымовой завесой — ГУР 2 августа, 15:19 Предварительно, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности (Фото:ГУР)

Российские войска подорвали собственный поезд на железнодорожной станции во временно оккупированном Каланчаке Херсонской области.

Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Причиной инцидента, который произошел 31 июля, в ГУР назвали попытку россиян, скрыть свой поезд дымовой завесой, чтобы избежать обнаружения, поскольку накануне ВСУ уничтожили в Бриловке целый железнодорожный эшелон противника с живой силой, техникой и боеприпасами.

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«С целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS, оккупанты применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотной дымовой завесы. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался», — говорится в сообщении.

Предварительно, причиной взрыва могло стать «неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке», либо пожар, возникший в результате «неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы».

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