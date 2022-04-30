Войска РФ планируют штурмовать Днепропетровскую область — разведка 30 апреля, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало очередной перехват звонка домой военнослужащего РФ.

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В разговоре с женой мобилизованный с территории так называемой «ДНР» военный по имени Руслан, подразделение которого дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области, сообщил, что в ближайшее время планируется новое наступление.

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«Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация», — говорит он.

Также военный похвастался жене «боевыми» достижениями.

«Сегодня одну интересную штуку промутили. Сп… (украли) семь солнечных батарей. Промышленных, больших», — отмечает он.

Кроме того, оккупант из «ДНР» подтвердил срыв планов по быстрому возвращению домой. Теперь, по его словам, ориентировочная дата окончания службы — конец августа-начало сентября.

В ответ его жена жалуется, что с мая ей не будут выплачивать заработную плату (она воспитательница в детском саду). Мол, их и так кормят и снабжают хозяйственными товарами.

Муж же уверяет, что скоро все изменится.

«Уложили много пацанов. Молчать никто не будет. Многое насмотрелся. У нас республики зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили», — добавляет он.

В ГУР обращают внимание, что ни муж, ни жена, при всем своем возмущении, никоим образом не осуждают причину своих неурядиц — войну и массовые убийства. И относятся к этому просто как к очередной «работе».

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