Танки, артиллерия, дроны. Войска РФ оставили большое количество вооружения, отступая из Харьковской области — СМИ 13 сентября, 12:02 На освобожденных территориях нашли множество российских танков, артиллерийских орудий и боеприпасов (Фото:Handout via REUTERS)

Оккупационные войска РФ во время бегства из Харьковской области оставили множество вооружения и боеприпасов, сообщает Радио Свобода в Telegram.

На освобожденных территориях украинские военные обнаружили множество российских танков, артиллерийских орудий, боеприпасов, а также радиолокационные системы и дроны.

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Одной из причин, по которой российские войска оставили военную технику, считается недостаток горючего для ее транспортировки.

Кроме того, передвигаясь на грузовиках и гражданских легковых автомобилях, покинуть ранее оккупированные территории можно было быстрее.



По оценке видео и изображений, попавших в сеть, можно говорить не менее чем о 100 оставленных танках и бронетранспортерах.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. В Министерстве обороны намекнули, что за время стремительного контрнаступления ВСУ освободили почти 6 тысяч кв. километров территории Украины.

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