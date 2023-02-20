Оккупанты ударили из Искандеров по пригороду Запорожья, ракета упала в поле — ОВА 20 февраля, 20:06 Взрывной волной был поврежден жилой дом и автомобиль (Фото:Запорізька обласна військова адміністрація/Telegram)

Российские оккупанты в понедельник, 20 февраля, обстреляли пригород Запорожья ракетами типа Искандер-К. Российская ракета упала в поле, обошлось без жертв.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

«Сегодня враг атаковал пригород областного центра предварительно ракетами Искандер-К. Зафиксировано попадание в поле рядом с частными домами», — говорится в сообщении.

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Фото: Запорожская ОВА/Telegram

Взрывной волной был поврежден жилой дом и автомобиль. Обошлось без жертв, сообщают в ОВА. На месте попадания уже работают соответствующие службы.

Фото: Запорожская ОВА/Telegram

О взрыве в районе Запорожья ОВА сообщала приблизительно в 16:10.