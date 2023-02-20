Оккупанты ударили из Искандеров по пригороду Запорожья, ракета упала в поле — ОВА
Взрывной волной был поврежден жилой дом и автомобиль (Фото:Запорізька обласна військова адміністрація/Telegram)
Российские оккупанты в понедельник, 20 февраля, обстреляли пригород Запорожья ракетами типа Искандер-К. Российская ракета упала в поле, обошлось без жертв.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
«Сегодня враг атаковал пригород областного центра предварительно ракетами Искандер-К. Зафиксировано попадание в поле рядом с частными домами», — говорится в сообщении.
Взрывной волной был поврежден жилой дом и автомобиль. Обошлось без жертв, сообщают в ОВА. На месте попадания уже работают соответствующие службы.
О взрыве в районе Запорожья ОВА сообщала приблизительно в 16:10.