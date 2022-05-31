Представители СМИ попали под обстрел РФ. Снаряд взорвался прямо возле журналистов — видео
В результате взрыва журналист получил осколочное ранение в руку (Фото:Коллаж НВ)
Российские оккупанты нанесли удар по группе украинских и иностранных журналистов, сопровождавших военнослужащих ВСУ.
Война России против Украины — главные события 31 мая
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях во вторник, 31 мая.
На нем видно, что российский снаряд разорвался буквально в паре метров от представителей СМИ, в результате чего один из них получил осколочное ранение в руку.
Кроме того, сообщается также о пострадавшем из числа украинских военных.
Где именно и когда было снято обнародованное видео, не уточняется.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.