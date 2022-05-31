Представители СМИ попали под обстрел РФ. Снаряд взорвался прямо возле журналистов — видео 31 мая, 12:31 Цей матеріал також доступний українською В результате взрыва журналист получил осколочное ранение в руку (Фото:Коллаж НВ)

Российские оккупанты нанесли удар по группе украинских и иностранных журналистов, сопровождавших военнослужащих ВСУ.

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Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях во вторник, 31 мая.

На нем видно, что российский снаряд разорвался буквально в паре метров от представителей СМИ, в результате чего один из них получил осколочное ранение в руку.

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Кроме того, сообщается также о пострадавшем из числа украинских военных.

Где именно и когда было снято обнародованное видео, не уточняется.

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