«Освободительные действия русского мира». Войска РФ нанесли авиаудары по жилому массиву в Баштанке, есть пострадавший 13 марта, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Баштанка после обстрела (Фото:ДСНС України/Telegram)

В воскресенье, 13 марта, российские оккупанты нанесли авиаудары по жилому массиву в городе Баштанка Николаевской области.

«В результате этого повреждены жилые дома по улице Сазоненко. В одном из них находились люди. Целая семья испытала ужас от „освободительных действий русского мира“. Женщина и дочь не травмировались, а вот отец оказался под завалами», — говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Отмечается, что спасатели освободили пострадавшего мужчину и доставили его в больницу.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили школу в Баштанке и расстреляли ее директора.

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