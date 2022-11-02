Войска РФ обстреляли Волчанск Харьковской области, пострадали семь человек

2 ноября, 21:08
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Повреждены четыре жилых дома местных жителей, две многоэтажки и магазин (Фото:пресс-служба Нацполиции/Facebook)

Повреждены четыре жилых дома местных жителей, две многоэтажки и магазин (Фото:пресс-служба Нацполиции/Facebook)

Войска РФ обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате обстрела пострадали семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области в Facebook.

По данным полиции, пострадали пять женщин и двое мужчин. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

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Оккупанты обстреляли населенный пункт из артиллерии 152 калибра. Повреждены четыре жилых дома местных жителей, две многоэтажки и магазин.

«На место происшествия выезжали работники отдела полиции № 1 Чугуевского РУП. Полицейские зафиксировали факт вооруженной агрессии военных России и собрали вещественные доказательства», — добавили в полиции.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/186648313934213

ВСУ освободили Волчанск 11 сентября. Населенный пункт находится к трех километрах от границы с РФ.

https://www.youtube.com/embed/QIa0c9hEV6s
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Обстрел Харьковская область Войска РФ Волчанск

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