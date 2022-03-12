ВС РФ обстреляли в Мариуполе мечеть султана Сулеймана Великолепного — МИД 12 марта, 11:05 Цей матеріал також доступний українською В здании мечети укрываются более 80 взрослых и детей (Фото:МИД)

Российские войска, безуспешно пытающиеся взять Мариуполь, обстреляли мечеть, в которой укрываются мирные жители.

Об этом в субботу, 12 марта, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Мечеть султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе была обстреляна российскими оккупантами. От обстрелов там укрываются более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции», — отметили в МИД.

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