ВСУ одобряют. Оккупанты обстреляли собственные позиции из Солнцепека на запорожском направлении 8 мая, 18:50 Цей матеріал також доступний українською ТОС Солнцепек (Фото:Сергей Братчук/facebook.com)

Российские оккупанты 8 мая применили тяжелую огнеметную систему Солнцепек против своих же позиций на запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-центр 97-го пехотного батальона в Facebook.

Война России против Украины — главные события 8 мая

«Такие действия положительно воспринимаются и всячески поддерживаются украинскими военными. Мы понимаем, что на майские есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание — поджигайте себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на запорожском направлении украинские защитники достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия.

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