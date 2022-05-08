ВСУ одобряют. Оккупанты обстреляли собственные позиции из Солнцепека на запорожском направлении
ТОС Солнцепек (Фото:Сергей Братчук/facebook.com)
Российские оккупанты 8 мая применили тяжелую огнеметную систему Солнцепек против своих же позиций на запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-центр 97-го пехотного батальона в Facebook.
Война России против Украины — главные события 8 мая
«Такие действия положительно воспринимаются и всячески поддерживаются украинскими военными. Мы понимаем, что на майские есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание — поджигайте себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на запорожском направлении украинские защитники достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.