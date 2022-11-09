Войска РФ обстреляли Сумскую область зажигательными снарядами — фото

9 ноября, 20:30
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В результате обстрела загорелось поле с кукурузой (Фото:Дмитрий Живицкий / Сумская ОВА via Telegram)

В результате обстрела загорелось поле с кукурузой (Фото:Дмитрий Живицкий / Сумская ОВА via Telegram)

Сегодня, 9 ноября, россияне использовали зажигательные боеприпасы при обстреле Эсманьской общины в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

«По одному из пограничных сел ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня. В результате этого обстрела загорелось поле с кукурузой», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что люди не пострадали. Подробности по поводу повреждений уточняются.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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