Из минометов и артиллерии. Российские оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую области 23 сентября, 14:32 Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/DPSUkr)

В четверг, 22 сентября, российские оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии 12 приграничных общин Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Telegram.

В ведомстве заявили, что в результате в Сумской области ранены четыре человека, повреждены два десятка домов, два предприятия, школа, садик и дом культуры.

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По информации ГСЧС, ночь в областях прошла спокойно.

Генштаб сообщал, что за сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка.

Украинская авиация поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и шесть позиций зенитных ракетных комплексов.



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