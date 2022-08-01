Из артиллерии и минометов. Оккупанты обстреляли с территории РФ Сумскую и Черниговскую области — видео

1 августа, 10:50
Войска РФ обстреляли Сумскую и Черниговскую области (Фото:t.me/DPSUkr)

Войска РФ обстреляли Сумскую и Черниговскую области (Фото:t.me/DPSUkr)

В воскресенье, 31 июля, российские оккупанты обстреляли три громады Сумской области и Семеновскую громаду Черниговской области.

Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram.

В ведомстве заявили, что с применением 120-мм минометов и 122-мм САУ оккупанты произвели обстрел территории Белопольской общины, всего прилетело три мины и восемь снарядов. В результате обстрела уничтожено более 20 га пшеницы.

Видео дня

Враг выпустил 35 минометных мин 120 мм калибра по территории Середино-Будской общины.

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В ГПСУ заявили, что шесть артснарядов прилетели со стороны населенного пункта Ломаковка на территорию Семеновской громады.

https://www.youtube.com/watch?v=Rcs3d03eOSc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Черниговская область Сумская область Война России против Украины

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