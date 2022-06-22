Власти призывают жителей эвакуироваться. Российские войска обстреляли Славянск, есть раненый 22 июня, 11:40 Цей матеріал також доступний українською Дом в Славянске после обстрелов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечер вторника, 21 июня и минувшая ночь в Славянской общине были неспокойными, в результате вражеских обстрелов ранен человек.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Telegram.

По его словам, окрестности города снова подверглись враждебному обстрелу. Пострадал Северный микрорайон. Обошлось без жертв, но есть раненый.

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«Еще раз напоминаю об эвакуации. Не игнорируйте возможность уехать!» — сказал глава общества.

Российские оккупационные войска во вторник, 21 июня, нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка в городе Часов Яр Донецкой области. Один человек погиб, еще 11 были ранены.

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