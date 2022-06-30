Российские войска обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, шестеро раненых
Оккупанты обстреляли Славянск (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В четверг, 30 июня, российские войска обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, в результате были ранены шесть человек.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Telegram.
«Взрывы раздались на улицах Батюка и Свободной. Ранения получили шесть человек», — написал он.
29 июня в Генштабе сообщали, что на Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении штурмовых действий с целью выхода на границу Богородичное — Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.
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