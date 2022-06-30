Российские войска обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, шестеро раненых

30 июня, 16:01
Оккупанты обстреляли Славянск (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты обстреляли Славянск (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 30 июня, российские войска обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, в результате были ранены шесть человек.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Telegram.

«Взрывы раздались на улицах Батюка и Свободной. Ранения получили шесть человек», — написал он.

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29 июня в Генштабе сообщали, что на Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении штурмовых действий с целью выхода на границу Богородичное — Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.

https://www.youtube.com/watch?v=IorVBsCnBfs&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Славянск Кассетные бомбы Война России против Украины

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