Российские войска обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, шестеро раненых 30 июня, 16:01 Оккупанты обстреляли Славянск (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 30 июня, российские войска обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, в результате были ранены шесть человек.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Telegram.

«Взрывы раздались на улицах Батюка и Свободной. Ранения получили шесть человек», — написал он.



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29 июня в Генштабе сообщали, что на Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении штурмовых действий с целью выхода на границу Богородичное — Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.

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