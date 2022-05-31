Нацполиция: Оккупанты ударили по Славянску Искандерами — фото 31 мая, 14:27 Цей матеріал також доступний українською В результате ракетного удара погибли три человека, еще шесть получили ранения (Фото:Нацполиция)

Российские оккупанты нанесли по Славянску удар ракетами Искандер.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, опубликовав фото с разрушениями.

Ракетный удар был нанесен в ночь на вторник, 31 мая.

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По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в результате обстрела погибли три человека, еще шесть получили ранения.

Кроме того, были повреждены школа и не менее семи жилых многоквартирных домов.

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