Войска РФ обстреляли пять громад Сумской области 1 сентября, 23:03 Последствия обстрела Сумской области, 27 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В четверг, 1 сентября, российские оккупанты обстреляли пять громад Сумской области. Там зафиксированы разрушения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его информации, под огнем оккупантов находились Краснопольская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Эсманская и Кириковская громады. Там было зафиксировано более 100 прилетов. Враги для атак использовали артиллерию, РСЗО и минометы. В результате обстрелов жертв нет.

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При этом в Краснопольской громаде были повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское.

Утром в понедельник, 29 августа, российские оккупанты обстреляли Сумскую область.

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