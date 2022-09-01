Войска РФ обстреляли пять громад Сумской области
Последствия обстрела Сумской области, 27 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)
В четверг, 1 сентября, российские оккупанты обстреляли пять громад Сумской области. Там зафиксированы разрушения.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его информации, под огнем оккупантов находились Краснопольская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Эсманская и Кириковская громады. Там было зафиксировано более 100 прилетов. Враги для атак использовали артиллерию, РСЗО и минометы. В результате обстрелов жертв нет.
При этом в Краснопольской громаде были повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское.
Утром в понедельник, 29 августа, российские оккупанты обстреляли Сумскую область.
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