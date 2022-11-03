Войска РФ обстреляли Марганецкую громаду из РСЗО — Днепропетровский облсовет
В других районах Днепропетровской области днем было спокойно (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Войска РФ обстреляли из реактивных систем залпового огня Марганецкую громаду в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.
«В Никопольском районе оккупационные войска РФ обстреляли из РСЗО Марганецкую громаду», — написал он.
Лукашук добавил, что обошлось без серьезных последствий и пострадавших в результате атаки нет.
В других районах Днепропетровской области, по его словам, днем было спокойно.
«Спокойно в области и сейчас. Границы региона, как и в течение всех 253 дней полномасштабной войны, — под надежной защитой ВСУ», — пишет он.