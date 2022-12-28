За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты в районе Купянска: есть разрушения и пострадавшие
Российские оккупанты разрушили частные дома в населенных пунктах в районе Купянска (Фото:ГСЧС)
За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали приграничные районы Харьковской области, больше всего пострадали населенные пункты на купянском направлении.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.
По его словам, войска РФ открыли огонь из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения.
В Купянске и пгт Купянск-Узловой вражескими обстрелами повреждены частные дома. Также пострадали от ударов войск РФ населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате обстрела 57-летняя женщина получила взрывную травму. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.
В Изюмском районе 23-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
Утром в среду, 28 декабря, войска РФ нанесли ракетные удары по Слободскому району Харькова, ранен один человек. О разрушениях пока не сообщается.