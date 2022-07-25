Ночью российские военные обстреляли Краматорск из РСЗО, есть разрушения

25 июля, 10:11
Российская ракета попала в один из домов (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Российская ракета попала в один из домов (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Ночью, в понедельник, 25 июля, российские военные обстреляли Краматорск из РСЗО.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

«Вражеский ночной обстрел окрестностей Краматорска из РСЗО. Без жертв», — написал он.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=584275950016996&set=a.113190383792224

Однако, по его словам, есть разрушения в частном секторе.

Видео дня

В пятницу, 22 июля, из-под завалов краматорской школы, разрушенной в результате обстрела войсками РФ, извлекли тела трех человек.

В ночь на четверг, 21 июля, войска РФ наносили мощные удары по населенным пунктам Донецкой области. В Краматорске и Константиновке разрушили две школы.

https://www.youtube.com/watch?v=p55O9hZMt5U
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Краматорск Обстрел Война России против Украины

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