Ночью российские военные обстреляли Краматорск из РСЗО, есть разрушения
Российская ракета попала в один из домов (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)
Ночью, в понедельник, 25 июля, российские военные обстреляли Краматорск из РСЗО.
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.
«Вражеский ночной обстрел окрестностей Краматорска из РСЗО. Без жертв», — написал он.
Однако, по его словам, есть разрушения в частном секторе.
В пятницу, 22 июля, из-под завалов краматорской школы, разрушенной в результате обстрела войсками РФ, извлекли тела трех человек.
В ночь на четверг, 21 июля, войска РФ наносили мощные удары по населенным пунктам Донецкой области. В Краматорске и Константиновке разрушили две школы.
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