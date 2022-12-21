Итальянские журналисты попали под обстрел войск РФ в Херсонской области 21 декабря, 11:32 В результате обстрела повреждена машина репортеров (Фото:Скриншот видео Claudio Locatelli — Il giornalista combattente/Facebook)

19 декабря итальянские журналисты, которые освещают войну России против Украины, попали под обстрел российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщил репортер Клаудио Локателли в своем Facebook.

Он опубликовал видео, на котором видно, как он и итальянский фоторепортер Николо Челести на машине попадают под обстрел во время передвижению по частному сектору. Точное место инцидента не называется.

Видео дня

На машине была крупная надпись Press. Также на экипировке репортеров были обозначения, идентифицирующие их как представителей СМИ.

Локателли получил легкое ранение шеи, вероятно, от осколка стекла.

Позже он сообщил, что обстрел проводился «с противоположного берега Днепра, где стоит российская армия».

«Машина была хорошо маркирована, рядом больше никого не было. Нападение на нас, учитывая расположение и динамику, было преднамеренным. Стрельба по прессе не имеет оправдания. К счастью, мы в порядке», — отметил итальянский репортер.

Он также добавил, что будет продолжать освещать войну в Украине, несмотря на действия тех, «кто хочет заставить замолчать».

После бегства российских оккупантов из Херсона 11 ноября войска РФ начали практически ежедневно обстреливать деоккупированный город и правый берег Херсонской области.

14 декабря войска РФ также обстреляли центр Херсона. Сильные повреждения получили первые два этажа здания Херсонской ОВА.

Днем 15 декабря РФ снова нанесла удар по центру Херсона, снаряды попали в пункт медпомощи. в 100 метрах от здания ОВА. Погибли два человека, еще двое получили травмы.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что российский снаряд попал в пункт помощи Красного Креста. В результате погибла волонтерка.