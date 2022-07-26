Били из артиллерии, танков, минометов. Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, ранены два человека

26 июля, 13:03
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обстреляли Дергачевскую общину Харьковской области, в результате были ранены два человека.

Об этом сообщил глава общества Вячеслав Задоренко в Telegram.

По его словам, российские войска били из артиллерии по Дергачам, Безрукам, Слатиному, Прудянке, Русской Лозовой, обстреливали из танков и минометов Цуповку, Дементиевку, Новое и Питомник.

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Задоренко заявил, что в результате обстрелов двое слатинчан - 55-летняя женщина и 70-летний мужчина - получили средние и тяжелые ранения.

"Врачи скорой помощи оперативно доставили раненых в больницу", - сказано в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=p55O9hZMt5U&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Харьковская область Война России против Украины

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