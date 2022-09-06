Российские оккупанты утром обстреляли Харьков, разрушен дом в центре города

6 сентября, 10:18
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Центр Харькова после обстрела (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Центр Харькова после обстрела (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Во вторник, 6 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате было разрушено здание в центре города.

"В результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города", - написал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По его словам, на местах работают все профильные службы.

Видео дня

Синегубов добавил, что информация о пострадавших уточняется. На данный момент госпитализированных нет.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=-cengNcDAqo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Харьков Война России против Украины

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