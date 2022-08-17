Войска РФ нанесли ракетный удар по общежитию Харькова, известно о шести погибших 17 августа, 22:20 Войска РФ обстреляли Салтовский район Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Войска РФ обстреляли Салтовский район Харькова, в результате чего, по предварительным данным, погибли шесть человек и 16 пострадали.

Об обстреле мэр города Игорь Терехов сообщил в 21:34. В этот момент в Харькове была объявлена воздушная тревога.

«Вновь обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки», — написал Терехов в Telegram.

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По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате погибли шесть человек и 16 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракетный удар был нанесен по общежитию Харькова.

«Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем», — пишет он в Telegram.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram фото последствий обстрелов города.

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