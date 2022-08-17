Войска РФ нанесли ракетный удар по общежитию Харькова, известно о шести погибших
Войска РФ обстреляли Салтовский район Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Войска РФ обстреляли Салтовский район Харькова, в результате чего, по предварительным данным, погибли шесть человек и 16 пострадали.
Об обстреле мэр города Игорь Терехов сообщил в 21:34. В этот момент в Харькове была объявлена воздушная тревога.
«Вновь обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки», — написал Терехов в Telegram.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате погибли шесть человек и 16 получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракетный удар был нанесен по общежитию Харькова.
«Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем», — пишет он в Telegram.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram фото последствий обстрелов города.
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