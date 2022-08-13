Оккупанты из Градов и Ураганов обстреляли Днепропетровскую область: повреждены многоэтажки, газопровод и линия электропередач

13 августа, 08:31
РФ нанесла удары по Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

РФ нанесла удары по Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

В ночь на субботу, 13 августа, войска РФ нанесли новые удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Никополь враг обстрелял из Градов. Выпустил по жилым кварталам 30 реактивных снарядов. В городе повреждено 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады. Люди не пострадали», - говорится в сообщении.

Видео дня

По данным Резниченко, по Криворожскому району враг ударил из Ураганов. Попал в Зеленодольскую и Апостоловскую общины. К счастью, без разрушений и пострадавших.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Валентин Резниченко Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Геннадий Корбан (Фото:НВ)
«Я обычный человек» /
Что знает и чего не знает Геннадий Корбан — интервью НВ со скандальным бизнесменом
13 августа, 08:08
Политика
Комары — одни из главных переносчиков патогенов — заселяют северные регионы и все активнее приносят туда различные заболевания (Фото:Erik Karits / Unsplash)
Ковид — это только начало /
Из-за глобального потепления миру грозят новые пандемии
13 августа, 08:03
Научпоп
Тимоти Снайдер
Американский историк
Три лживых «Н» Путина. Каковы реальные ставки России в войне против Украины

Три ключевых пропагандистских лозунга Путина в качестве оправдания войны появились не потому, что имеют какое-то отношение к мотивам или интересам РФ, а потому, что вызывают страхи России

12 августа, 13:12
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X