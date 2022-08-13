Оккупанты из Градов и Ураганов обстреляли Днепропетровскую область: повреждены многоэтажки, газопровод и линия электропередач 13 августа, 08:31 РФ нанесла удары по Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

В ночь на субботу, 13 августа, войска РФ нанесли новые удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Никополь враг обстрелял из Градов. Выпустил по жилым кварталам 30 реактивных снарядов. В городе повреждено 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады. Люди не пострадали», - говорится в сообщении.

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По данным Резниченко, по Криворожскому району враг ударил из Ураганов. Попал в Зеленодольскую и Апостоловскую общины. К счастью, без разрушений и пострадавших.



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