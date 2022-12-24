Били из тяжелой артиллерии. Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, избиты линии электропередач. 24 декабря, 08:41 Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

В субботу, 24 декабря, российские кафиры обстреляли Днепропетровскую область, в частности, более 60 снарядов направили этой ночью на Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, по Мировскому, Марганецкому и Красногригоревскому общинам били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии. Предварительно люди не пострадали.

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« В Марганце повреждены гаражи и авто промышленного предприятия и имущество садового общества. В других общинах разбиты линии электропередач. Последствия ударов еще уточняются», – говорится в сообщении.

Резниченко добавил, что у остальных районов была тихая ночь — без тревог и атак. И в эту минуту спокойно.