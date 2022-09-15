Под завалами ищут людей. Российские оккупанты разрушили многоэтажку в Бахмуте 15 сентября, 11:46 Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

В четверг, 15 сентября, российские оккупанты разрушили многоэтажку в Бахмуте, Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте», – написал он.

По его словам, по предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС.

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Кроме того, Кириленко добавил, что в Торецке войска РФ попали в больницу - ранили одного человека, повредили три отделения. В Мирнограде попали в шахту — ранили одного человека. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из Смерчей.

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