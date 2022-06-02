Битва за Донбасс. Войска РФ обстреляли 30 населенных пунктов, ВСУ отбили пять атак оккупантов — штаб ООС

2 июня, 22:18
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Украинский военнослужащий в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Dmytro Smolyenko)

Украинский военнослужащий в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Dmytro Smolyenko)

Украинские защитники и защитницы отразили пять атак оккупантов на Донбассе, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

Война России против Украины — главные события 2 июня

За сутки, 2 июня, ВСУ уничтожили:

  • 5 танков;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 3 беспилотника Орлан-10.
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Отмечается, что оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 52 гражданских объекта, из них: 42 жилых дома, два завода, админпомещение и автомобильную технику нескольких государственных пожарно-спасательных частей, ангар.

В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 7 получили ранения, говорится в сообщении.

Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 850 своих военных.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Населенный пункт Война в Украине

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