Битва за Донбасс. Войска РФ обстреляли 30 населенных пунктов, ВСУ отбили пять атак оккупантов — штаб ООС 2 июня, 22:18 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Dmytro Smolyenko)

Украинские защитники и защитницы отразили пять атак оккупантов на Донбассе, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

Война России против Украины — главные события 2 июня

За сутки, 2 июня, ВСУ уничтожили:

5 танков;

3 артиллерийские системы;

2 боевые бронированные машины;

3 беспилотника Орлан-10.

Видео дня

Отмечается, что оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 52 гражданских объекта, из них: 42 жилых дома, два завода, админпомещение и автомобильную технику нескольких государственных пожарно-спасательных частей, ангар.

В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 7 получили ранения, говорится в сообщении.

Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 850 своих военных.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.