Войска РФ обстреливают Харьков и область, есть пострадавшие — ОВА

27 июня, 18:12
Последствия российских обстрелов в Харькове, 27 июня (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Последствия российских обстрелов в Харькове, 27 июня (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковскую область. Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.

«Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в результате обстрелов за медицинской помощью обратились трое мирных жителей.

Видео дня

В администрации призвали жителей Харьковской области не игнорировать сигналы тревоги.

https://www.youtube.com/embed/8R3dlTY5ZIU
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Харьковская область Харьков Войска РФ

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