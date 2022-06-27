Войска РФ обстреливают Харьков и область, есть пострадавшие — ОВА
Последствия российских обстрелов в Харькове, 27 июня (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковскую область. Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.
«Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате обстрелов за медицинской помощью обратились трое мирных жителей.
В администрации призвали жителей Харьковской области не игнорировать сигналы тревоги.
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