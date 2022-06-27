Войска РФ обстреливают Харьков и область, есть пострадавшие — ОВА 27 июня, 18:12 Последствия российских обстрелов в Харькове, 27 июня (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковскую область. Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.

«Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрелов за медицинской помощью обратились трое мирных жителей.

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В администрации призвали жителей Харьковской области не игнорировать сигналы тревоги.

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