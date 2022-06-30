Ракеты попадают прямо в крыши. В Запорожской области российские оккупанты обстреливают дома мирных жителей — ОВА 30 июня, 12:56 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области российские оккупанты обстреливают дома мирных жителей, граждане сообщили о разрушенных зданиях.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Facebook.

«В результате вооруженной атаки во всех жилых домах выбиты окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах и фасады зданий, разрушена дворовая территория», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что в некоторых домах ракеты попали прямо в крыши, от чего произошло возгорание, выгорело почти все имущество и мебель.

В администрации рассказали, что получили повреждения и квартиры жителей Орехова: в них разбиты окна, балконы, фасады зданий и все имущество, которое находилось в помещениях.

Также жители Орехова сообщили полицейским о разрушенных учебных и дошкольных учреждениях.

Например, на территории школы поврежден двор, более 20 окон в помещении учебного корпуса, а также теплосеть и водопровод. В детских садах выбиты окна, разрушены стены, двери, крыша и имущество заведений. Сгорела котельная детсада и дворовая территория.

В ОВА заявили, что жители поселков Мирное и Преображенки Пологовского района сообщили о разрушенных домах.

«На один из дворов упала ракета, нанесшая значительный материальный ущерб хозяевам. В результате — значительные разрушения получили дом и близлежащие хозяйственные постройки», — говорится в сообщении.

По данным ОВА, в другом дворе от обломков разорванных снарядов повреждено подвальное помещение и летняя кухня, почти заваленный потолок дома.

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