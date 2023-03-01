Оккупанты за ночь восемь раз били по Никопольскому району: повреждены предприятия, дома
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)
Ночью 1 марта российские оккупанты восемь раз обстреливали Днепропетровскую область. Били по Никопольской, Марганецкой, Мировской и Червоногригоревской общинам.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.
«Ночью армия РФ атаковала Никопольский район восемь раз. К счастью, без погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.
По данным Лукашука, в Мировской общине в результате обстрелов изуродовано аграрное предприятие, магазин, пять частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод и электросети.
В Никополе агрессор нанес удар по трем частным и транспортным предприятиям.
Отмечается, что в Красногригорьевской и Марганецкой общинах детали ночных атак устанавливаются, спасатели обследуют территории.
Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. Часто под вражеским огнем оказывается Никополь.