Оккупанты за ночь восемь раз били по Никопольскому району: повреждены предприятия, дома 1 марта, 08:17 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Ночью 1 марта российские оккупанты восемь раз обстреливали Днепропетровскую область. Били по Никопольской, Марганецкой, Мировской и Червоногригоревской общинам.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

«Ночью армия РФ атаковала Никопольский район восемь раз. К счастью, без погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

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По данным Лукашука, в Мировской общине в результате обстрелов изуродовано аграрное предприятие, магазин, пять частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод и электросети.

В Никополе агрессор нанес удар по трем частным и транспортным предприятиям.

Отмечается, что в Красногригорьевской и Марганецкой общинах детали ночных атак устанавливаются, спасатели обследуют территории.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. Часто под вражеским огнем оказывается Никополь.