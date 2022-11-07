Потери пошли на сотни. Появились видео «мясорубки», в которую попали войска РФ под Павловкой

7 ноября, 13:20
Поделиться:
Оккупанты уже потеряли 50 процентов техники и более 300 человек личного состава (Фото:Коллаж НВ)

Оккупанты уже потеряли 50 процентов техники и более 300 человек личного состава (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях обнародовали серию видео из-под Павловки Донецкой области, где российские оккупанты из-за некомпетентности своего командования попали в настоящую мясорубку.

На них видно как целые колонны бронетехники ВС РФ попадают в засады, подготовленные украинскими военными, в результате чего несут тяжелейшие потери.

Читайте также:
«Вы мясо, вас сюда для этого и привезли». РосСМИ приводят подробности ликвидации батальона мобилизованных россиян в Луганской области

Согласно данным Медузы, речь идет о сотнях российских захватчиков, основная часть из которых — это солдаты 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Видео дня

https://twitter.com/buch10_04/status/1589573457897197569
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1589525490779713538
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1589525584539189248
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1589534983995428865

В связи с этим ее военнослужащие даже написали губернатору Приморского края Олегу Кожемяку открытое письмо, в котором призвали спасти тех, кто еще остался в живых.

«В очередной раз нас бросили в непонятное наступление… В результате „тщательно“ спланированного наступления „великими полководцами“ мы потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада», — пожаловались они, прося чиновника о помощи.

https://twitter.com/yarotrof/status/1589301632113967104
Читайте также:

Как отмечают в ВСУ, такие провальные атаки командование РФ устраивает регулярно (Фото:Скриншот видео 10-й горно-штурмовой бригады) Около 30 трупов: ВСУ показали итог провальной атаки оккупантов — видео

В то же время кремлевским пропагандист Алексей Сладков отмечает, что эвакуировать выживших сейчас практически невозможно.

«Стоит дилемма: чтобы вывести из Павловки измотанные подразделения, нужно ввести туда свежие. Нет ни свежих подразделений, ни возможности провести отвод и замену, потому что все под обстрелом со стороны Угледара и других направлений», — признал он, добавив, что артиллерия ВСУ «методично ровняет все с землей».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бронетехника Российские военные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X