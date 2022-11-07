Потери пошли на сотни. Появились видео «мясорубки», в которую попали войска РФ под Павловкой 7 ноября, 13:20 Оккупанты уже потеряли 50 процентов техники и более 300 человек личного состава (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях обнародовали серию видео из-под Павловки Донецкой области, где российские оккупанты из-за некомпетентности своего командования попали в настоящую мясорубку.

На них видно как целые колонны бронетехники ВС РФ попадают в засады, подготовленные украинскими военными, в результате чего несут тяжелейшие потери.

Согласно данным Медузы, речь идет о сотнях российских захватчиков, основная часть из которых — это солдаты 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

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В связи с этим ее военнослужащие даже написали губернатору Приморского края Олегу Кожемяку открытое письмо, в котором призвали спасти тех, кто еще остался в живых.

«В очередной раз нас бросили в непонятное наступление… В результате „тщательно“ спланированного наступления „великими полководцами“ мы потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада», — пожаловались они, прося чиновника о помощи.

В то же время кремлевским пропагандист Алексей Сладков отмечает, что эвакуировать выживших сейчас практически невозможно.

«Стоит дилемма: чтобы вывести из Павловки измотанные подразделения, нужно ввести туда свежие. Нет ни свежих подразделений, ни возможности провести отвод и замену, потому что все под обстрелом со стороны Угледара и других направлений», — признал он, добавив, что артиллерия ВСУ «методично ровняет все с землей».