Российские оккупанты не выпускают из Мелитополя мужчин призывного возраста — мэр 15 декабря, 10:43 Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты не выпускают из города мужчин призывного возраста.

По его словам, если в сентябре из четырех временно оккупированных областей — Запорожской, Херонской, Донецкой и Луганской — в сутки выезжало более тысячи автомобилей, то сейчас за неделю через Васильевку выезжает всего четыре авто.

Видео дня

«Также не выпускают мужчин призывного возраста, у которых нет освобождения от службы в армии», — сказал он в эфире Эспрессо.

Федоров добавил, что усложнился выезд мелитопольцев и через оккупированный Крым. Маршрут в Грузию или страны ЕС занимает не менее пяти суток.



12 декабря под оккупированным Мелитополем был поврежден мост, который россияне использовали для опрокидывания военной техники.