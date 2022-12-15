Российские оккупанты не выпускают из Мелитополя мужчин призывного возраста — мэр

15 декабря, 10:43
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Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты не выпускают из города мужчин призывного возраста.

По его словам, если в сентябре из четырех временно оккупированных областей — Запорожской, Херонской, Донецкой и Луганской — в сутки выезжало более тысячи автомобилей, то сейчас за неделю через Васильевку выезжает всего четыре авто.

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«Также не выпускают мужчин призывного возраста, у которых нет освобождения от службы в армии», — сказал он в эфире Эспрессо.

Федоров добавил, что усложнился выезд мелитопольцев и через оккупированный Крым. Маршрут в Грузию или страны ЕС занимает не менее пяти суток.

12 декабря под оккупированным Мелитополем был поврежден мост, который россияне использовали для опрокидывания военной техники.

https://www.youtube.com/watch?v=YA1S3mGXPWw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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