Войска РФ не смогли перерезать трассу на Бахмут — глава Донецкой ОВА 20 мая, 03:05 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:REUTERS/Serhiy Takhmazov)

На линии фронта в Донецкой области продолжаются обстрелы, оккупантам не удалось перерезать трассу на Бахмут (Донецкая область) — враг был отбит.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, обстрелам подвергаются Авдеевка, Очеретовская община, Марьинка, Красногоровка, Торецк. Бахмут подвергся шести ракетным, бомбовым и авиационным ударам.

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Кириленко добавил, что российские войска пытались перерезать основную трассу на Бахмут.

«Впрочем, этого не произошло, враг сегодня отражен уже вечером. И один из населенных пунктов также, из которого он двигался, освобожден. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень нелегко. Людям необходимо эвакуироваться, чтобы нам было проще освобождать нашу территорию», — сказал глава ОВА.

Ранее Кириленко сообщил, что за четверг, 19 мая, российские оккупанты убили пять мирных жителей Донецкой области.

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