«Херсон под угрозой». Оккупанты не позволяют починить Каховскую ГЭС, Новую Каховку уже затапливает — Генштаб 26 мая, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Херсонська область (Фото:wikimapia.org)

Захваченная оккупантами Новая Каховка была частично затоплена, поскольку россияне не позволяют отремонтировать гидроагрегаты на Каховской ГЭС. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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Во время брифинга он подчеркнул, что оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержки захваченных объектов в безопасном состоянии, что может привести к экологической катастрофе.

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«На данное время на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не дают возможности отремонтировать», — сообщил Громов.

Он отметил, что деятельность оккупантов уже привела к частичному затоплению Новой Каховки, набережной и местного парка.

«Под угрозой находятся окружающие села и оккупированный город Херсон», — заявил Громов.

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