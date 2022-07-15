Российские оккупанты не могут выйти на административные границы Луганской области — ОВА 15 июля, 12:33 Российские оккупанты в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты не могут выйти на административные границы Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Небольшая часть территории Луганщины держится — оккупационные войска не могут выйти на административные границы области», — заявил он.

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По словам Гайдая, пробить оборону ВСУ в двух населенных пунктах россиянам до сих пор не под силу.

«С получением нашими военными части дальнобойной артиллерии и поражением нескольких вражеских складов с боеприпасами штурм россиян несколько остановился», — заявил он.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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