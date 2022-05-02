«Армия мародеров и насильников». Назначенный оккупантами «мэр» Бердянска был ранее осужден за педофилию — Подоляк
Коллаборант Александр Сауленко (Фото:06153.com.ua)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что назначенный оккупантами «мэр» временно захваченного Бердянска Александр Сауленко был ранее осужден за педофилию.
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«Назначенный оккупационными войсками „мэр“ Бердянска ранее был осужден за педофилию», — написал Подоляк в Twitter.
Он также напомнил, что так называемым «заместителем мэра» был назначен дворник Самойленко Никита, а «руководителем» ЗАГСа — уборщица.
«Армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каков на самом деле «русский мир», — добавил Подоляк.
Российские оккупанты захватили Бердянск Запорожской области 28 февраля. 21 марта Сауленко объявил, что начинает исполнять обязанности мэра. В своем обращении он использовал нарративы российской пропаганды о «киевской хунте» и «братском народе».
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